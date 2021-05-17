وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية يعدان مذكرة للتعاون والتنسيق بين الوزارتين

عقد ظهر اليوم بديوان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس اجتماعا، بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، ووزير الصحة علي الزناتي، للتنسيق بين الوزارتين في عدة موضوعات.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، تم مناقشة موضوع مراكز التوحد وتبعيتها وتنظيم عملها وتفعيلها، وتم التأكيد على أن مراكز التوحد اختصاص أصيل لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك مناقشة الإشكاليات التي حالت دون توسيع وتطوير مستشفى الأورام ببنغازي واتفق الجانبان علي ضرورة حل الإشكاليات وكذلك ينطبق الحال على مستشفي الخضراء بطرابلس والتي تؤول تبعيتهما لصندوق الضمان الاجتماعي.

وتناول الاجتماع كذلك الحديث على ضرورة تقديم الرعاية الصحية لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن والمتقاعدين والمقيمين بمراكز الرعاية الاجتماعية والعاملين فيها وبهذا الخصوص تم الاتفاق علي ضرورة منح الأولوية في إعطاء التطعيمات ضد كوفيد19 لهذه الفئات .

ووافق وزير الصحة، على ملاحظة وزيرة الشؤون الاجتماعية، الخاصة بتجهيز أماكن وأجنحة خاصة لذوي الإعاقة بمراكز العزل التابعة لوزارة الصحة في كامل التراب الليبي.

وأوضحت الوزارة، نتيجة لحجم العمل بين القطاعين اتفق الجانبان علي البدا فورا في إعداد مذكرة شاملة لتوحيد الجهود وتنظيم العمل بين الجانبين، على أن تستمر الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين وعلى مختلف المستويات.