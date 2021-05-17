«الأعلى للقضاء»: جميع الهيئات القضائية مستقلة بشكل كامل عن وزارة العدل

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه عقد اليوم الإثنين جلسة وصفها بالتاريخية في مقره بمدينة طرابلس، وقرر خلالها اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية، مشددا على الاستقلال المالي لجميع الهيئات القضائية.

وأشار المجلس إلى أنه اعتمد هذه المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية. كما قرر المجلس في هذا الاجتماع إعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى سلطة المجلس.

وشدد المجلس على الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس، والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ وإخطار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بهذا القرار.

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