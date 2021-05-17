الدبيبة يُعيّن وكلاء لـ5 وزارات (أسماء)

عيّن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وكلاء لوزارات الخارجية والمالية والنفط والغاز، إضافة للاقتصاد والتجارة والرياضة.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، فإنه تم تسمية 4 وكلاء جدد لوزارة الخارجية، ضمت محمد خليل عيسى وكيلاً للشؤون القنصلية وعمر محمد صالح وكيلاً لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلاً للشؤون العربية والأفريقية، فيما سُمّي مراد محمد حميمة وكيلاً للشؤون الأوروبية والأمريكتين.

وفي وزارة المالية تم تسمية علي سعيفان حمد وكيلاً لشؤون المؤسسات، أما وزارة النفط والغاز فتم اختيار رفعت محمد عبدالسلام العبار ليكون وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، في حين تمت تسمية سهيل عبدالمطلوب فرحات بوشيحة وكيلاً لوزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، أما لوزارة الرياضة فجاء في قرار رئيس الحكومة تسمية جمال مسعود أبو نوارة وكيل الوزارة لشؤون الأندية.

وكان الدبيبة قد أعفى في 23 أبريل الماضي جميع وكلاء الوزارات المكلفين من الحكومات السابقة من مهامهم؛ تزامناً مع طلب وزارة المالية بحكومة الوحدة إيقاف جميع القرارات السابقة بإيفاد مبعوثين ماليين للخارج في السفارات والقنصليات والبعثات الدولية، تماشياً مع برنامج وزارة الخارجية في حكومة الوحدة لتقليص عدد سفاراتها.

وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أنها ستعمل على تغيير السفراء وتقليص عددهم، وفق ما تتطلبه المرحلة، وتقليص الملحق لكل سفارة.

ومع تسمية الوكلاء الجدد في القرارات الأخيرة يُنتظر من رئيس الحكومة استكمال تسمية وكلاء لبقية الوزارات، مراعياً في ذلك الكفاءة والمهنية والتوزيع الجغرافي، إضافة للالتزام بنسبة 30 بالمائة من النساء.

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