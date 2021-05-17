بعثة الاتحاد الأوروبي تعيد فتح أبوابها في ليبيا

أعادت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا فتح أبوابها من جديد في طرابلس، بعد أكثر من خمس سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.

وهنّأ سفير الاتحاد الأوروبي في العاصمة “خوسيه ساباديل” في بيان البعثة الليبيين على ما أسماه “التقدم الهائل”، الذي سيسمح للاتحاد بالعمل بشكل مباشر وفعّال مع السلطات الليبية.

وعبّر ساباديل، الذي عمل منذ توليه منصبه في عام 2019 من تونس، مثله مثل باقي سفراء الدول الأوروبية، عن رغبته بالانتقال إلى ليبيا بشكل دائم مع أعضاء البعثة وتطلعه إلى مستقبل مبني على قاعدة جديدة.

وكانت فرنسا قد أعلنت بالفعل إعادة فتح سفارتها في ليبيا في مارس الماضي، كإجراء لدعم عملية المصالحة الجديدة.

يأتي افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من شهرين من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها، بعد انتخابها، خلال منتدى الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة.

وعقدت البعثة الأوروبية منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، سلسلة من اللقاءات لبحث الوضع الليبي، آخرها مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني لمناقشة ملف الجنوب، وإدارة الحدود.

وفي وقت سابق، عقد فريق من الاتحاد الأوروبي، في مقدمته ساباديل؛ مشاورات مفتوحة حول الاقتصاد الليبي في بنغازي مع عدد من النواب.

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