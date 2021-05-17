أبوجناح يبحث في سبها تفعيل عمل النيابات والمحاكم بالجنوب

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم الاثنين بمجمع المحاكم بسبها، مع المدعي العام والنائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس المحاماة الشعبية، ومدير إدارة التفتيش القضائي، وقضاة ومستشارين ومحامون بالهيئات القضائية بمدينة سبها.

وبين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية، وتفعيل عمل النيابات والمحاكم، بكل مدن ومناطق الجنوب، بالإضافة إلى إعادة فتح مؤسسات الإصلاح والتأهيل فيها، وتحسين الخدمات الأساسية داخلها وضمان حقوق نزلاء هذه المؤسسات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة لجهاز الشرطة القضائية وصيانة السجون بغات وأوباري وصيانة المباني التابعة للهيئات القضائية بسبها والجنوب.

كما اطلع أبو جناح على العوائق التي تقف حائلاً دون تفعيل الهيئات القضائية، والإجراءات الواجب اتخادها بشكل عاجل لتفعيل دور القضاء في مناطق الجنوب.

شدد المجتمعون على ضرورة إشراك السلك القضائي في مناطق الجنوب باختيار وكيل العدل عن فزان، وألا يكون من خارج السلك القضائي بمنطقة فزان.