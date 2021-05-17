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دعوة من “وادي البوانيس” لتوحيد المؤسسة العسكرية بالجنوب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بقاعة مركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس، فعاليات ملتقى المجالس البلدية والحكماء والأعيان ورؤساء اتحادات مؤسسات المجتمع المدني والوحدات العسكرية والأمنية بفزان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح.

وبعد نقاشات وكلمات تلاها الحضور توصّل المجتمعون إلى بيان ختامي، أكدوا فيه على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية في الجنوب، وإنهاء سطوة القوات العسكرية الأجنبية.

كما طالبوا بتفعيل المؤسسة العسكرية في الجنوب لحماية الحقول والمنشآت الحيوية وحرس الحدود، وتعديل لجنة 5+5 العسكرية بإضافة 5 أفراد عن المؤسسة العسكرية في الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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