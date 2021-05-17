الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي

أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي، أسامة الفرجاني، أن الخطوط التونسية عادت بشكل رسمي لتنفيذ رحلات من وإلى المطار بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية.

وأوضح الفرجاني لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن مطار بنينا استقبل طائرة تابعة للخطوط التونسية بعد توقف دام سنوات، لافتاً أن رحلات شركة الخطوط التونسية ستكون مجدولة خلال أيام الاثنين والاربعاء والجمعة.

وأضاف الفرجاني، أن إمكانية الحجز عبر الخطوط التونسية ستكون متوفرة عبر المكاتب، حتى يتم افتتاح مكتب ومحطة رسمية في مطار بنينا الدولي.

يذكر أن الخطوط التونسية أعلنت عن موعدين في وقت سابق وتم تأجليها من قبلهم، وأعلنت قبل أيام عن عودة الرحلات من وإلى ليبيا دون تحديد تاريخ محدد.