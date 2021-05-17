سميو : البدء في تطعيم فئة 65 سنة فصاعدا

قال مدير إدارة التطعيمات، عبد الباسط اسميو، إن مراكز التطعيمات شرعت أمس في استقبال المستهدفين من الفئة العمرية 65 سنة فصاعدا باللقاح الصيني والمسجلين في المنظومة، مضيفا أنهم ينتظرون وصول 117 ألف جرعة من اللقاح الإنجليزي، و50 ألف جرعة من اللقاح الروسي خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى التعاقد على مليون ونصف المليون من لقاح جنسون آند جنسون.

وكشف اسميو وفي تصريحات صحفية، أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن تجاوز 100 ألف مواطن، وأن الكميات التي ستصل كلها ستعطى للمواطنين كجرعة أولى، بهدف تقليل نسبة الإصابات والوفيات، والتخفيف على مراكز العزل، والوصول إلى مناعة مجتمعية كبيرة.

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