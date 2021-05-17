وزير التعليم التقني: صرف علاوة الحصة يتوقف على اعتماد الميزانية

أعلن وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو أن صرف علاوة الحصة للمعلمين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة يتوقف على اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وبين السفاو اليوم الاثنين خلال حفل معايدة بحضور وكيل الوزارة للكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا الطاهر بن طاهر ومدراء الإدارات والمكاتب وموظفي ديوان الوزارة أن الوزارة قامت باحالة الاجراءات المتعلقة بصرف علاوة الحصة للمعلمين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة وكذلك فيما يخص ساعات التدريس (عبء التدريس) لأعضاء هيئة التدريس بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا موضحا أن هذه الإجراءات متوقفة على اعتماد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية.