مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي: الأحد تنطلق اجتماعات اللجنة الفنية المختصة بتوحيد سعر الصرف

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي ان اجتماعات اللجنة الفنية المختصة بتوحيد سعر الصرف ستنطلق يوم الأحد القادم.

وكان أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية فتحي عقوب، قد وجه دعوة، لأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021.