الزناتي يناقش نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من المناطق

ناقش وزير الصحة علي الزناتي نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من المناطق خلال اجتماعه مع مديري الإدارات بالوزارة، حيث تطرق إلى وضع مصانع الأكسجين بالمرافق الصحية، وخطة العلاج بالأكسجين المعتمدة دوليا.

وبحث الاجتماع زيارة الزناتي إلى مدن الواحات الثلاث حيث أكد أن هذه المناطق تحتاج إلى وقفة جادة من جميع الإدارات من خلال توفير مراكز لعلاج السكري والكشف المبكر على السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات والعناصر الطبية، منوها بضرورة إعادة دراسة برنامج شراء الخدمة، ومتابعة المشاكل التي يعانيها مستشفى غدامس.

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