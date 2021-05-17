رئيس “تسييري بنغازي” يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية المالطية

التقى اليوم الإثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية المالطية كريستوفر كوتاير والسفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا والوفد المُرافق لهما بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية أدريس غيث قدورة حيث تم خلال اللقاء مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في مدينة بنغازي والتنسيق لعقد لقاءات مع غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والعمل على إمكانية فتح خط بحري وعودة الشركات المالطية لمُباشرة أعمالها.

هذا وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية إستعداد بلدية بنغازي للتعاون التام بشأن فتح القُنصلية المالطية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والجهات الأمنية ذات العلاقة وتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي.