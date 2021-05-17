ليبيا الان

وزير الدولة لشؤون الهجرة يقوم يبحث المشاكل الأمنية بـ”أم الأرانب”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى  وزير  الدولة لشؤون الهجرة «اجديد معتوق» اليوم الإثنين، زيارة لمنطقة أم الأرانب، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمدينة والمشاكل التي تواجهها.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، التقى «معتوق» خلال الزيارة، مع عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة.

وبحث اللقاء، آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية، وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التى تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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