وزير الدولة لشؤون الهجرة يقوم يبحث آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية بأم الأرانب

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق، اليوم الإثنين، زيارة لمنطقة أم الأرانب، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمدينة والمشاكل التي تواجهها.
وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، التقى معتوق خلال الزيارة، مع عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة.
وبحث اللقاء، آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية، وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التى تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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