وزير الدولة لشؤون الهجرة يقوم يبحث آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية بأم الأرانب

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق، اليوم الإثنين، زيارة لمنطقة أم الأرانب، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمدينة والمشاكل التي تواجهها.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، التقى معتوق خلال الزيارة، مع عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة.

وبحث اللقاء، آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية، وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التى تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.