الصلح: الدبيبة يسعى لإعادة الشركات الأجنبية إلى البلاد

قال رئيس الخبراء والمستشارين لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، علي الصلح، إن اللقاءات المتسارعة التي يجريها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، مع مديري الشركات في ألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر، تهدف لعودة هذه الشركات مرة أخرى للبلاد في مجالات إعادة الإعمار والنفط، وغيرها من المشروعات.

الصلح وفي تصريحات صحفية بين أن الحكومة تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة، والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، كما أن حكومة الدبيبة تتواصل مع الشركات بهدف استكمال مشاريع بناء الموانئ والمطارات، لتسهيل حركة النقل بين البلدان، ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة.

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