مدير أمن المرج يفتتح وحدة الشؤون الإداريـة بقسم المرور والتراخيص

تواصلت عملية التطوير والنهوض بالأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن المرج للارتقاء بها في سبيل تطوير العمل الأمني ودعمه بجميع الإمكانيات اللازمة،

حيث تم اليوم الإثنين، وبحضور مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ والسادة رؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية ، إفتتاح وحدة الشؤون الإدارية بقسم المرور والتراخيص المرج بعد صيانتها وتجهيزها لتباشر عملها داخل مقر قسم المرور المرج بعد نقلها من مقر وحدة تراخيص المرج.

كما أشار مدير أمن المرج العقيد وهبي الرخ، إلى أن قسم المرور والتراخيص المرج تم صيانته بالكامل ، ليكون من المباني الحديثة ولائقاً لعناصر القسم لأداء الأعمال المناطة به وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

و تم اجراء جولة دخل قسم المرور المرج والوقوف على مراحل سير العمل وتفقد ما تم صيانته داخل الوحدة والتعريف بها من قبل رئيس الوحدة الرائد مهند اللمظ ، وبحث مدير الأمن مع رئيس قسم المرور والتراخيص العقيد طارق العسبلي ورئيس وحدة تراخيص المرج العقيد فرج بوهديمة ، عدد من المشاكل والصعوبات وبحث ألية تذليلها وحلحلتها في سبيل النهوض بعمل القسم للأفضل وأثنى العقيد وهبي الرخ على المجهودات المبذولة من قبل أعضاء القسم.

كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم مساعد ضابط أول فتحي سعد العسبلي من قبل مدير الأمن وذلك تقديراَ لمجهوداته الواضحة في سبيل النهوض بقسم المرور المرج وإظهاره بالصورة اللائقة والمثالية.

و تعتبر الخطوة في ظل الخطة التي أطلقها مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ للانتقال بمديرية امن المرج إلي أفضل المستويات والتطوير وتجويد جميع الخدمات بها للارتقاء للأفضل ودعم الأقسام والمراكز بجميع الإمكانيات اللازمة وتجهيزها على أحدث طراز لتقدم خدماتها بصورة ممتازة.