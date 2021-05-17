البحرية الليبية: إنقاذ 371 مهاجرا قبالة شواطئ طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم البحرية الليبية، العميد مسعود عبدالصمد، إنقاذ 371 مهاجر غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة قبالة شواطئ طرابلس.

وقال عبدالصمد لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن زورق فزان التابع لإحدى دوريات حرس السواحل الليبية تمكن من انقاذ المهاجرين بعد تلقيهم بلاغاً عن وجود ستة زوارق مطاطية في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، أطلقت نداء استغاثة.

وأوضح عبدالصمد، أن زورق فزان تحرك فور الانتهاء من تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، و تم انزال المهاجرين في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وجرى تسليمهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.