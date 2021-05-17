سليمان الشنطي يشارك باجتماع “منظمة الرقابيين الأفارقة”

شارك سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بليبيا في فعاليات الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، بصفته النائب الثاني للمنظمة، عبر تقنية الفيديو “زوم”.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، شارك في فعاليات الاجتماع كل أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ناقش جدول أعماله المتضمنة عدد من المحاور منها الاعتذارات ،و دستور الاجتماع بالنصاب وأعتماد جدول الأعمال، كما ناقش المشاركين النظر في محضر الاجتماع الثامن عشر واعتماده بالإضافة إلى مناقشة المسائل الناشئة وتقارير كلا من رئيس المنظمة للعرض والأمين العام ورئيس مركز البحوث والممثلين الاقليميين.

كما تطرق الاجتماع على مناقشة موضوع التسليم وتقرير المراجعة والمناصب الشاغرة باللجنة التنفيذية والنظر في طلبات العضوية الجديدة ، والوضع في شمال موزمبيق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.