قوات الاحتلال التركي تسرق كهرباء محطة مياه العلوك بسوريا

أقدمت القوات التركية والمجموعات المسلحة، على سرقة خط الكهرباء المغذي لمحطة العلوك المائية وتحويله إلى نقاط انتشارهم في رأس العين.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” فإن: “الاحتلال التركي ومرتزقته الارهابيين قاموا بسرقة نسبة كبيرة من الكهرباء المخصصة لتشغيل محطة مياه علوك وتحويلها إلى مواقع انتشارهم في مدينة رأس العين المحتلة ما سينعكس سلباً على واقع العمل في المحطة لناحية ضعف الضخ وتأخره باتجاه الخزانات الرئيسية وبالتالي تأخر وصولها إلى الأهالي في أحياء مدينة الحسكة”.

وتابعت: “مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا خلال الساعات الماضية على تحويل التيار الكهربائي المتجه إلى محطة مياه علوك لتغذية مناطق انتشارهم في رأس العين ولمدة 6 ساعات يومياً ما يشكل خطراً كبيراً على عمل المحطة وبالتالي على امدادات المياه التي هي متدنية بالأصل جراء اعتداءاتهم المتراكمة على شبكة الكهرباء المغذية للمنطقة ولمحطة المياه فيها”.

وتقوم القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة بقطع مياه الشرب عن الحسكة بشكل متواصل، ما يضع المدنيين في خطر العطش بشكل دائم.