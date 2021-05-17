ميناء بنغازي يستقبل خمس سفن محملة بسلع وبضائع متنوعة

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة بسلع وبضائع مختلفة بينها القمح والإسمنت.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل السفينة(تاليا أف) وعلى متنها عدد 430 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (بي أف اسبرينزا) وعلى متنها عدد 391 حاوية بضائع وسلع مختلفة وأيضا السفينة ( شارلي) وعلى متنها عدد 342 حاوية بضائع مختلفة.

وأكد الشهيبي أن ميناء بنغازي استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب (سي سكانر) وعلى متنها 5000 طن من حبوب القمح وكذلك السفبنة (ماناساس فلاور) وعلى متنها 3400 طن من مادة الإسمنت السائب.