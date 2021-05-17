شركة الكهرباء تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات بسبب خروج الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية بقدرة إنتاجية 260 ميجاوات، عن الخدمة، موضحة أن زيادة طرح الأحمال ستستمر إلى حين صيانة الوحدتين من قبل فرق الصيانة بالمحطة.

وفي سياق آخر، نفت الشركة ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث حريق في محطة كهرباء الخمس، مؤكدة أن المحطة تعمل بصورة طبيعية، داعية إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات.

وعقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجفارة عمر تنتوش وعلي كشير، لمناقشة أعمال صيانة شبكة الكهرباء بالمنطقة.

وبحث الاجتماع توفير الكهرباء للمواطنين، ومعالجة المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وأعمال صيانة شبكة الإنارة وخط الإنارة الرابط بين طرابلس والهيرة.

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