السائح: نضع لمساتنا الأخيرة استعداداً لانتخابات ديسمبر.. وسنحتاج مبلغ إضافي

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في الـ 24 من ديسمبر المقبل مؤكدا وضوح الرغبة الدولية لإجراء الانتخابات في موعدها تحقيقا للاستقرار في ليبيا.

وحول مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها قال عماد السايح، في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن: “الرغبة الدولية متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 وهو واضح بذاته ويعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية والتي أطالت من أمد الأزمة الليبية، الرسالة كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن أو الحرب والفوضى”.

وأضاف السايح عن مدى استعدادهم لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي: “نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة في التحضير والاستعداد لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، سوف تكتمل هذه التحضيرات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل، وقد وضعت الخطة موضع التنفيذ التي سيتم البدء في تتفيذها مع حلول الأول من يوليو القادم، الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذنا للانتخابات الماضية”.

وعن الميزانية التي خصصت للمفوضية وذلك لتحضير الانتخابات قال السايح: “حاليا يتم تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق بالمبلغ 50 مليون دينار، وهي كافية لتغطية تكاليف الاستعداد، بينما ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية تخصيص تكاليف تتفيذ العمليات الانتخابية المقرر تنفيذها في 24 ديسمبر، وقد وعدت هذه الحكومة بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية”.

وفيما يتعلق بالظروف الأمنية قال السايح إن الأمر ليس مستجدا في الانتخابات الليبية وأردف قائلا: “تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، هذا الإجراء يضمن تأمين بنسبة 70% بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، ونعتقد أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف”.

وعند سؤاله عن القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية في البلاد قال السايح: “هذا يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ، هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أو جولتين، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه”.