أبو جناح يبحث إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية، وتفعيل عمل النيابات والمحاكم في الجنوب، بالإضافة إلى إعادة فتح مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتوفير احتياجات الشرطة القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أبو جناح بمجمع المحاكم في سبها، ضم كلا من المدعي العام والنائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية وجمع من المسؤولين في السلك القضائي، حيث اطلع أبو جناح على العوائق التي تقف حائلا دون تفعيل الهيئات القضائية، وسبل حلحلتها.

هذا وشدد المجتمعون على ضرورة إشراك السلك القضائي في مناطق الجنوب، باختيار وكيل العدل عن فزان، وألا يكون من خارج السلك القضائي بالمنطقة.

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