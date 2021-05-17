خفض ضغط تدفق المياه بالمسار الشرقي للنهر الصناعي لصيانة تسريب بغرفتي صمامات

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الاثنين، عن خفض تدفق المياه بالمسار الشرقي لتمكين الفرق الفنية من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.

ونوهت منظومة الحساونة – سهل الجفارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «وقوع تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي»، ما اضطرها إلى «خفض ضغط التدفق بالمسار لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب».

ولم تذكر منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي سبب وقوع التسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا