مبادرة لصقل المهارات السياسية والديمقراطية للشباب الليبي

ناقش وزير الشباب “فتح الله الزني” يناقش اليوم الاثنين، الإجراءات التنفيذية لإنطلاق العمل على تنفيذ مبادرة التعلّم الديمقراطي للشباب الليبي في اجتماعه بأعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي برئاسة د علي الصيد الانتقالي.

الاجتماع انعقد لوضع آلية عمل البرلمان وأختيار أعضائه لضمان نجاح هذا البرلمان الشبابي في نسخته الأولى محاكاة لسلطة التشريع ليضم عدد 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، والعمل على تجهيز انتخابات برلمانية في محطة ديمقراطية للعمل الشبابي والذي يمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ تأسيسه.

و تهدف هذه المبادرة لصقل ودعم وتعليم المفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتأسيس نخب شبابية قادرة على صناعة القرار والاندماج في المراحل السياسية القادمة وطي مرحلة إحتكام الشباب لفوهات البنادق.