اللواء المحجوب: الجيش أحبط مخطط الإخوان لتحويل ليبيا إلى مستعمرة إرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة أحبطت مشروع ومخطط تنظيم الاخوان الإرهابي في ليبيا والمنطقة الذي يسعى جاهدا لتحويل البلاد إلى مستعمرة إرهابية باستخدام الشباب المغرر بهم ودعم المليشيات والتنظيمات المتطرفة.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أضاف: “أنه بفضل الله وتضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها”.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن الإخوان أول من بدء بمحاربة القوات والمسلحة وأباحوا الجريمة والفوضى وضرب النسيج الاجتماعي خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.