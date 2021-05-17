التكتل المدني الديمقراطي: نستغرب من عدم إدراج بنغازي في الانتخابات البلدية

قال التكتل المدني الديمقراطي، إنه يتابع باهتمام شديد التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، لما تمثله الانتخابات من وسيلة ديمقراطية للتعبير عن إرادة المواطنين، في تشكيل إدارات بلدياتهم، واختيار من يرونهم جديرين وقادرين على أداء المسؤولية.

أضاف في بيان: “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية إجراء هذه الانتخابات، فإننا نستغرب عدم ورود أسم مدينة بنغازي ضمن قائمة البلديات المستهدفة بالانتخابات، ونستهجن هذا ونرى أنه لا يليق بمدينة في حجم وأهمية مدينة بنغازي، ونؤكد حرصنا على تمكين مواطني بنغازي من قول كلمتهم بحرية، في اختيار من يرونهم جديرين بالثقة، لإدارة بلديتهم والقيام بشؤونها، بما يحقق مصلحة المدينة ومصالح سكانها”.

وتابع التكتل المدني الديمقراطي: “إننا نؤكد أن المدينة ومواطنيها، أفراداً وأحزاباً سياسية ومنظمات مجتمع مدني، تتطلع إلى إجراء الانتخابات البلدية، لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارهم في اختيار من يرونه جديراً ومؤهلاً لإدارة المدينة وخدمة مصالح مواطنيها، ونناشد كل القوى الحية في مدينة بنغازي، صرة الوطن وحاضنته، أن يقفوا وقفة قوية مطالبين بإجراء الانتخابات، ومصرين عليها، ومؤكدين استعدادهم للمشاركة فيها وتوفير كل ما تتطلبه من عوامل ومقومات النجاح”.