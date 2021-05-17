السائح: مفوضية الانتخابات تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن المفوضية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر في 25 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه العملية الفنية تعد الأضخم مقارنة مع الانتخابات السابقة.

وقال السائح في تصريحات إلى قناة «ليبيا بانوراما»، اليوم الاثنين، بشأن استعدادات المفوضية للانتخابات القادمة «نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة في التحضير والاستعداد لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر»، متوقعا أن «تكتمل هذه التحضيرات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل».

كما أكد السائح أن الخطة التي تجهزها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر ستبدأ في تنفيذها «مع حلول الأول من يوليو القادم»، موضحا أن «الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذنا للانتخابات الماضية».

حكومة الوحدة الوطنية وعدت بتخصيص المبالغ اللازمة لدعم المفوضية

وبشأن الميزانية المخصصة للمفوضية للتحضير للانتخابات قال السايح: «حاليا يتم تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق بالمبلغ 50 مليون دينار»، مؤكدا أنها «كافية لتغطية تكاليف الاستعداد».

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ونبه السائح أيضا في تصريحاته إلى أن المفوضية تنتظر من حكومة الوحدة الوطنية «تخصيص تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وعدت بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية.

قانون الانتخابات يضمن تأمين استحقاق 24 ديسمبر بنسبة 70%

أما عن الظروف الأمنية في الدوائر الانتخابية، اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هذا «الأمر ليس مستجدا في الانتخابات الليبية»، مبينا أن «تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد».

وشدد السائح على أن «هذا الإجراء يضمن تأمين (الانتخابات) بنسبة 70% بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها»، معتقدا أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات «أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف».

القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف الانتخابات سيجري الاتفاق عليها في حينه

أما عن القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية في البلاد، فقال السايح إن «هذا يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ، هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أو جولتين، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه».

الرغبة الدولية في تنفيذ الانتخابات في موعدها واضحة

وحول مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها، رأى السايح أن «الرغبة الدولية متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 وهو واضح بذاته» معتبرا أن هذا القرار «يعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية والتي أطالت من أمد الأزمة الليبية».

كما اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريحاته إلى قناة «ليبيا بانوراما» أن رسالة المجتمع الدولي «كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن أو الحرب والفوضى».

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