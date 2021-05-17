وزير الشرق الأوسط بخارجية بريطانيا: ندعم إخراج كافة المرتزقة من ليبيا

التقى جيمس كليفرلي وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية بالمبعوث الأممي يان كوبيش.

وقال كليفرلي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة دعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمبعوث الخاص يان كوبيش، لمساعدة الليبيين للوصول إلى أهدافهم، وتحقيق الانتخابات فى 24 ديسمبر، وإخراج كافة المرتزقين والمقاتلين الأجانب والحفاظ على أمن واستقرار في ليبيا.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، قد وجه رسالة للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وناشد المبعوث الأممي، جميع السلطات والمؤسسات الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على التعجيل بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) والشعب الليبي الذي يتوق إلى استعادة السيادة الكاملة لليبيا بعيداً عن التدخل الأجنبي.