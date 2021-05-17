المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم قتل وتعذيب مستمرة في ليبيا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين إن جرائم القتل والتعذيب والجرائم الإنسانية لاتزال متواصلة في ليبيا، ولم تتوقف.

وأوضحت أن المحكمة جمعت «معلومات حول الجرائم الخطرة في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية ، ومازلنا نتلقى عن جرائم متواصلة من احتفاء واحتجاز عشوائي وقتل وتعذيب وجرائم جنسية وإنسانية».

وشددت على أن «العدالة الفعالة لن تتحقق بدون تفاعل مع السلطات الوطنية في ليبيا»، مشيرة إلى أن التصرفات الإجرامية تسبب شعور بالقلق، مؤكدة وقوع « اتتهاكات فظيعة فيمراكز احتجاز ومقار سجون في ليبيا وهذا مخالف للقانون والمواثيق الدولية».

وأشارت إلى تلقى المحكمة تقارير عن «وفاة محمود الورفلي والتهامي خالد في بنغازي ومصر ، وهما المطلوبين للمحكمة لارتكابهما جرائم فظيعة».

وأشادت بعمل المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، مضيفة: «عانينا مطولا في ليبيا مطولا من الألاعيب السياسية لتضييع العدالة وتغييبها مرتكبو جرائم الحرب في ليبيا لن يفلتوا من يد العدالة وعلى المجتمع الدولي القيام بالكثير لجلبهم».

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