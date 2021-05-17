وزير الداخلية يوجه بتسخير الطاقات لتحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل

وجه وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير أبو القاسم الأمين ببذل الجهود وتسخير الطاقات المتوافرة لأجل تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن مازن شدد خلال لقائه وكلاء الوزارة اليوم الاثنين على أن وزارة الداخلية تعمل هذه الفترة على وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة التي سيتم من خلالها القيام بالعديد من المهام والواجبات، مؤكدا على جدية الوزارة بكافة مكوناتها ومنتسبيها في أداء مهامها بالشكل المطلوب

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة مناقشة بعض الأطر والإجراءات المبذولة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بمسألة دعم كافة مديريات الأمن بالمناطق والبلديات من أجل تمكينها من ممارسة دورها المسند إليها في حفظ الأمن وضبط الجريمة والتصدي للخارجين عن القانون .

كما تم أيضا التطرق لوضع الترتيبات المناسبة من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجه سير العمل بمراكز الشرطة التابعة لتلك المديريات .