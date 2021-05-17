“المحكمة الجنائية” تطالب سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه

طالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية، وقالت إن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من “الجنائية الدولية” في ليبيا لا يزالون دون توقيف حتى الآن.

وأضافت بنسودا، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، إن “الجنائية الدولية” تتواصل مع السلطات الليبية للتحقيق في جريمة المقابر الجماعية في ترهونة، ودعت حكومة الوحدة للكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، والتحقيق في مقتل الناشطة حنان البرعصي.

وأشارت بنسودا، إلى أن المحكمة تلقت معلومات عن سجني معيتيقة وقرنادة ولمست بعض التجاوزات التي تستحق التحقيق، وذكرت أن هناك تقارير تتحدث عن تنفيذ أحكام إعدام بحق مدنيين من قبل محاكم عسكرية.

وقالت بنسودا: “وجدنا كل الدعم والتعاون من البعثة الأممية لتعزيز العدالة في ليبيا ونرصد الكثير من الجرائم”، مضيفة أنه يجب السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى المرافق التي تعمل خارج نطاق القانون.

وفيما شددت بنسودا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا فورا، أكدت أن “الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، معربة عن استعداد المحكمة للتعاون مع السلطة الجديدة في ليبيا لإحقاق العدالة والقانون، معتبرة أن محاولات التواصل الإيجابية مع الحكومة ستعزز مسألة تكوين محاكم بشأن الجرائم في ليبيا.

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