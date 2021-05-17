النعاس: مشروع الدستور نابع من إرادة الشعب ولا يزال حبيسا في دهاليز السلطات

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه دون وصاية عليه من أحد.

النعاس، وفي ورقة تحليلية بعنوان “من ليبيا يأتي الجديد”، قال:”إنها سابقة السوابق التي لم تحدث في تاريخ صناعة الدساتير في الأنظمة الدستورية المقارنة؛ الشعب ينتخب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخلال ثلاث سنوات مشبّعة بالعراقيل والصعوبات تقرّ الهيئة مشروع الدستور بتاريخ 2017/7/29 وفق آلية دستورية واضحة وصحيحة وليتم طرحه على الشعب صاحب الحق ليقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء، وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتم الإصرار من مؤسسات الدولة والبعثة الأممية في ليبيا على تجاهل الشعب الليبي وحرمانه من حقه في المشاركة الفعلية والتعبير عن رأيه من أجل ولادة دولة الدستور ودفن المراحل الانتقالية البائسة التي عانى فيها أبناء الشعب كل صنوف المعاناة”.

وتابع: “مشروع الدستور نابع من إرادة الشعب وطوال ما يقارب أربع سنوات لا يزال حبيسا في دهاليز السلطات، وإرضاء لأهواء بعض المستفيدين، دون أي احترام لحق الشعب الليبي في الاستفتاء، للأسف ؛ فقد تم محاربة مشروع الدستور على كل الأصعدة، حمّله البعض ما ليس فيه، فمنهم من قرأه ولم يفهمه، ومنهم من أعتقد أنه فهمه وفسّره حسب وجهة نظره القاصرة وعقليته الضيقة، ومنهم من يستمع لأقوال الآخرين ويصدح عاليا على وقع نغماتهم، وحتى البعثة الأممية -التي حادت عن مهمتها في مساعدة الشعب- تريد مصادرة حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بالمخالفة لما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ وأهداف، وتعمل البعثة على فرض وصاية على الشعب الليبي ورسم نظام من صنعها لإرضاء دول اجنبية دون احترام للشعب الليبي رغم أن مجلس الوصاية مجمدا منذ سنة 1994، ومع الاحترام لكل الآراء، إلا أن عليهم جميعا احترام إرادة الشعب وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة. الخلاصة: علينا ألا نيأس أو نتهاون في التمسك بوجوب قيام دولة الدستور والقانون، دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء. علينا ألا نفرّط في حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه دون وصاية عليه من أحد، ومن أهم الحقوق: “بناء الدولة وفق دستور حقيقي نابع من إرادة الشعب يحكم السلطة ويقيّدها”.