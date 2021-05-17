أبو فليقة يبحث العراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي ببنغازي

بحث وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة طارق أبو فليقة، العراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي، ووضع خطة عمل تكفل زيادة معدلات الإمداد المائي لكافة المناطق، وكذلك دراسة تزويد مناطق جديدة بالمياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أبو فليقة بالمقر الرئيسي للجهاز، مع رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية ومديري الإدارات بالجهاز، حيث أثنى الوزير على الدور الذي يقوم به الجهاز، بالرغم من الصعاب التي واجهته في المدة الماضية، والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن حقول الآبار، والاعتداءات المتكررة على خطوط الإمداد المائي.

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