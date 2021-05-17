البحرية الليبية تشارك في حلقة نقاشية بحضور دول مبادرة «5+5 دفاع»

شاركت البحرية الليبية، في حلقة نقاش عبر الويب تحت عنوان “الدراسات الإستراتيجية المتوسطية 5+5″، نظمتها مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإستراتيجية (FMES)، اليوم الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة أركان القوات البحرية، فإن الجانب اللبيبي، شارك ممثلاً في رئاسة أركان البحرية وبمشاركة جميع دول مبادرة 5+5 دفاع.

وقالت رئاسة الأركان، في بيانها، إن النقاش تمحور حول البحر الأبيض المتوسط بين الصراع والتعاون، والتبادل حول موضوع دراسة التعاون في المتوسط.

وناقش الاجتماع الابتكارات التقنية– التحدبات الرئيسية للمجموعة الصناعية، وعمليات حول المتوسط – عملية إيريني البحرية.

وأكدت رئاسة الأركان، أن الهدف من النشاط هو اكتساب ثقافة ومعرفة الاهتمامات الإستراتيحية وفهم المشاكل الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء لمبادرة 5+5 دفاع.