مدعية المحكمة الجنائية الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتوقيف سيف الإسلام القذافي

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن بعض من صدرت أوامر بالقبض عليهم لازالو هاربين من العدالة، ومنهم سيف الإسلام القذافي، مناشدة حكومة الوحدة الوطنية بتوقيفه وتقديمه إلى العدالة.

وجددت بنسودا، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، دعوتها إلى سيف الإسلام القذافي لتقديم نفسه إلى السلطات الليبية، مشيرة إلى أنه «لم يتم مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا منذ سنوات، برغم استمرار سجن المدنيين لسنوات طويلة وبقاء المحاكم العسكرية التي تقضي الإعدام على بعديد الأشخاص».

وأكدت بنسودا أن هناك نطاق واسع للجرائم والمعاملة غير الإنسانية في ليبيا، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الممارسات غير القانونية والتي تتنافي مع المواثيق الدولية. كما نبهت إلى ضرورة مشاركة السلطات الليبية في تفعيل العدالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا