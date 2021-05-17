وفد مالطي يزور بنغازي لتعزيز الروابط الاقتصادية

خلال زيارته إلى مدينة بنغازي، تجول السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، ووفد من الخارجية المالطية، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمدينة؛ وذلك للتباحث في إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين.

وحضر الوفد اجتماعاً عُقد على هامش الزيارة بمشاركة عدد من رجال الأعمال الليبيين، وتم فيه عرض المشاكل والعراقيل التي واجهت الشركات المالطية العاملة في ليبيا في السابق، من أجل إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحث الحضور آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي مع دولة مالطا.

وجاءت زيارة السفير إلى غرفة التجارة والصناعة؛ لرغبة مالطا في معرفة الوضع الاقتصادي عن قرب، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعبي البلدين، وعقد اتفاقيات اقتصادية مشتركة.

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