توجه حكومي لدعم الأجهزة الأمنية في “أم الأرانب”

زار وزير الدولة لشؤون الهجرة في حكومة الوحدة، اجديد معتوق، اليوم الإثنين، منطقة أم الأرانب، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمدينة والمشاكل التي تواجهها.

ووفق بيان لحكومة الوحدة، فقد التقى معتوق خلال الزيارة، مع عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة.

وبحث اللقاء، آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية، وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية