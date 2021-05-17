نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح يناقش سُبل تفعيل الأجهزة القضائية بسبها وعمل النيابات العامة

سبها 17 مايو 2021 ( وال ) – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ” رمضان أبو جناح ” اليوم الإثنين بسبها، اجتماع موسع خصص لدعم الجهات القضائية والضبطية بسبها وتفعيل عمل النيابات العامة .

وناقش الاجتماع الذي ضم المدعي العام والنائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس المحاماة الشعبية، ومدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من القضاة والمستشارين ومحامين بالهيئات القضائية بمدينة سبها. إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية، وتفعيل عمل النيابات بالمحاكم، بكل مدن ومناطق الجنوب.

كما تم مناقشة إعادة فتح مؤسسات الإصلاح والتأهيل ” و توفير الاحتياجات اللازمة لجهاز الشرطة القضائية وصيانة السجون بغات وأوباري وصيانة المباني التابعة للهيئات القضائية بسبها والجنوب.

كما اطلع السيد النائب على العوائق التي تقف حائلاً دون تفعيل الهيئات القضائية، والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل لتفعيل دور القضاء في مناطق الجنوب.

وشدد المجتمعون على ضرورة إشراك السلك القضائي في مناطق الجنوب باختيار وكيل العدل عن فزان. (وال)

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