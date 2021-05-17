إنقاذ 91 مهاجرا بالقرب من مدينة الزاوية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس، من إنقاذ 91 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية والعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 2 زوارق مطاطية .

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان البحرية، اليوم الإثنين، فإن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية

وأوضح البيان، أنه فور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان:” سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.