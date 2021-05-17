إنقاذ 91 مهاجرا بالقرب من مدينة الزاوية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس، من إنقاذ 91 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية والعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 2 زوارق مطاطية .
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان البحرية، اليوم الإثنين، فإن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية
وأوضح البيان، أنه فور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف البيان:” سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.
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