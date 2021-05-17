“يونيسف” تُسلّم ليبيا وحدات تبريد خاصة بلقاحات كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الأحد، عن توريد 74 وحدة ثلاجة؛ لمساعدة ليبيا في بناء سلسلة تبريد للقاحات كورونا.

وكتبت اليونيسف في تغريدة على موقع تويتر، “تم وضع خطط لتوزيع الثلاجات على 46 بلدية في جميع أنحاء ليبيا لرفع مستوى قدرات سلسلة التبريد”، مشيرة إلى أنها تعمل مع وزارة الصحة الليبية على الاستعداد اللوجستي.

وأشارت المنظمة إلى أن إيصال اللقاحات إلى جميع أنحاء ليبيا هو جهد مُعقّد، ويستغرق سلسلة من الأحداث المُنسقة بدقة في بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها لتخزينها ونقلها.

وأطلقت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤخرًا، حملة تطعيم وطنية ضد كورونا، حيث تم تلقيح أكثر من 100000 شخص حتى الآن.

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