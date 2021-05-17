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عضوي مجلس النواب عن منطقة الجفارة يبحثان مع مسؤولي شركة الكهرباء جهود أعمال صيانة الشبكة المتضررة جراء حرب العاصمة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال ) – عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس ” وئام العبدلي” اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عضوي مجلس النواب عن منطقة الجفارة ” عمر تنتوش ” و ” علي كشير “، لمناقشة أعمال صيانة الشبكة بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء الحرب الأخيرة التي شاهدتها منطقة جنوب طرابلس .

وأفاد المكتب الإعلامي للشركة أن الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة الشركة المهندس ” عبد الحكيم الفرجاني “، والمدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس ” الصديق الجدايمي “، ومدير إدارة توزيع الجفارة المهندس ” عبد السميع المنقوب “، استعرض المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية بالمنطقة والسبل الكفيلة بمعالجتها .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال صيانة شبكة الإنارة وخط الإنارة الرابط بين طرابلس والهيرة . (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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