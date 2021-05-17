وزير الهجرة يعقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في القطرون

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية، أجديد معتوق أجديد، اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في بلدية القطرون التي وصلها مساء اليوم الاثنين، بحضور مقرر مجلس النواب صالح قلمة وعضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر مكني.

وأجديد هو ثاني وزير من حكومة الوحدة الوطنية يصل القطرون بعد زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إلى البلدية التي أجرتها قبل أكثر من أسبوع.

وبحث معتوق خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في القطرون عدد من الملفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وناقش أيضا التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية بالعاملة بالبلدية.

– وزير الدولة لشؤون الهجرة يبحث الأوضاع الأمنية في منطقة أم الأرانب

وأرجع عدد من القيادات الأمنية خلال الاجتماع سبب تزايد نشاط الهجرة في السنوات الأخيرة «إلى إنعدام الدعم المقدم من الدولة وعدم توفر مراكز إيواء على الشريط الحدودي إلى جانب عدم تفعيل مكاتب القنصليات الأجنبية لدولتي النيجر والتشاد في سبها بالإضافة إلى تعطيل العمل في منفذ التوم الحدودي بقرار من الداخلية منذ سنة 2013».

وقبل وصوله إلى بلدية القطرون، زار أجديد بلدة أم الأرانب في وقت سابق اليوم، وعقد اجتماعا مع المسؤولين المحليين لبحث الأوضاع الأمنية في البلدية، وآلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية فيها.

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