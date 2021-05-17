المجلس الأعلى للقضاء يعلن في بيان له الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال )- أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين، الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل.

وأوضح المجلس في بيان له بأنه عقد اليوم الإثنين، جلسة وصفها بالتاريخية في مقره بمدينة طرابلس، وقرر خلالها اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية، مشددا على الاستقلال المالي لجميع الهيئات القضائية.

وأشار المجلس إلى أنه اعتمد هذه المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية.

وشدّد المجلس على الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس، والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ وإخطار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بهذا القرار. (وال)

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