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«أبوجناح» متفقدًا مديرية أمن سبها: ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة فى المدينة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مديرية أمن سبها.

وكان في استقبال أبوجناح، مدير مديرية أمن سبها العميد السنوسى صالح، وآمر الكتيبة 116 مشاة مسعود جدي، وضباط من الأجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية.

اطلع النائب أبوجناح، خلال الزيارة، على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية.

وشدد على ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة، واستتباب الأمن فى مدينة سبها خاصة وفزان عامة وتفعيل كامل الأجهزة الأمنية الأخرى، بالتزامن مع جهود تثبيت الاستقرار وإنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر في منطقة الجنوب بالكامل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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