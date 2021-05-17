شركة الكهرباء تعلن عن زيادة طرح الأحمال إلى 4 ساعات بالمنطقتين الغربية والجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الاثنين، عن زيادة عدد ساعات طرح الأحمال من ساعتين إلى أربع ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ذلك بسبب فقدان الشبكة الكهربائية لحوالي 640 ميجا وات بسبب خروج وحدات توليد من محطتي الجبل الغربي والخمس الاستعجالي.

وأكدت الشركة خروج الوحدة الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية بقدرة إنتاجية 390 ميجا وات، وكذلك الوحدة الثانية بمحطة الخمس الاستعجالي بقدرة إنتاجية 250 ميجا وات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا