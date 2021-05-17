بينها قضية ابتزاز سيدة..أمن بنغازي تقبض على مطلوب في عدة قضايا

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كشفت مديرية امن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط المدعو (ف – ح – م) المتهم في عدة قضايا ومطلوب لدى مركز شرطة البركة ومركز شرطة الحدائق وقسم البحث الجنائي.

وأوضحت المديرية أن المتهم مطلوب في قضايا سرقة منازل ومركبات آلية وهواتف وابتزاز سيدة بدفع المال مقابل عدم نشر صورها على “فيسبوك”.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه بالاستدلال معه في قضية سرقة هاتف من مواطنة ليبية استغل الصور الخاصة بها في هاتفها بعد أن سرقه وقام بتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحضر إليه في إحدى المزارع وتدفع له مبلغ وقدره 4000 دينار.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن المتهم متورط في قضية سرقة حمام من منزل مواطن بمبلغ يقدر 25000 دينار.

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال معه في عدة قضايا سرقة اعترف بكل ما نسب إليه حيث اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للإجراء.