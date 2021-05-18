الإنتربول: زيادة ملحوظة لاستخدام مهربي المخدرات ليبيا كنقطة للعبور

ليبيا – كشفت تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “فرانس برس” عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة كانت متجهة إلى ليبيا وتقدر قيمتها بـ37 مليون دولار.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية “انتربول” تأكيده إن عملية الضبط أتت في سياق نشاطات شهري مارس وأبريل الماضيين وتمت في مستودعات في النيجر شهدت مصادرة 17 طنا من الحشيش لتمثل أكبر عملية في تاريخ غرب إفريقيا.

وأضاف المكتب إن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في مهربي المخدرات الذين يستخدمون ليبيا كنقطة عبور بما في ذلك المخدرات القادمة من مناطق بعيدة مثل أميركا الجنوبية وهو ما يحتم الاستمرار في الجهود لمكافحة هذا النوع من التهريب الضار.

يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت سلطت فيه صحيفة المرصد من خلال متابعتها وترجمتها لتقرير إخباري أعدته منظمة “المبادرة العالمية” السويسرية الضوء على موضوع تنامي شبكات تهريب الحشيش الإقليمية ومدى ارتباطها بالأراضي الليبية وتورط حزب الله اللبناني بذلك.

وبين التقرير السويسري إعلان السعودية في أبريل الماضي منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها بعد إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من مادة إمفيتامين المخدرة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

كما أشار التقرير إلى ضبط اليونان في ذات الشهر 4 أطنان من مادة الحشيش كانت مخبأة في شحنة آلات لصنع الحلوى ومتجهة من لبنان لسلوفاكيا وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 33 مليون يورو فيما تلقت السلطات اليونانية مساعدة في القضية من وكالة مكافحة المخدرات في السعودية.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية