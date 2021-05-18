في ذكراها الرابعة.. «وادي الشاطيء»: سيظل ملف مذبحة قاعدة براك مفتوحا إلى أن ينال المجرمون عقابهم

قال مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ:” تمر علينا اليوم الذكرى الأليمة الرابعة لجريمة ومذبحة قاعدة براك الشاطي التي ارتكبت بتاريخ يوم الخميس الموافق 2017/5/18 من قبل المجموعات الإجرامية والإرهابية والعصابات الحاقدة”.

وأضاف المحلس، في بيان له:” نؤكد ونجدد الإيدانة والاستنكار الشديد لهذا العمل الإرهابي الشنيع، وندعو كل الجهات المعنية في الدولة الليبية إلى ضرورة كشف النقاب عن التحقيقات التي جرت وأخفيت ومعاقبة المتورطين.

وطالب المجلس، بالقصاص من مرتكبي هذة المجزرة التي تعد جريمة ضد الإنسانية قُتل فيها أكثر من 140 فردا بين عسكريين ومدنيين، كانوا في قواطعهم داخل القاعدة وأغلبهم في حالة راحة، بسبب الهدنة المعلنة، وتمت مباغتتهم وقتلهم بالرصاص وبشكل انتقامي يدل على همجية هولاء السفاحين الغادرين الذين تورطوا في الشر واللإرهاب ويجب محاسبتهم.

وتابع المجلس:” سيظل ملف هذة المذبحة مفتوحا إلى أن ينال المجرمون عقابهم الذي يستحقونه جزاء بما اقترفت أيديهم الآثمة”.