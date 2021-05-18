الطبيب: رحلة يومية مجدولة من معيتيقة و3 أسبوعية من بنينا للخطوط التونسية

ليبيا – أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب إن عودة رحلات الخطوط الجوية التونسية رسالة للشركات الدولية الأخرى المترددة في العمل من جديد.

الطبيب أوضح في تصريحات لموقع أخبار ليبيا 24 وطالعتها صحيفة المرصد إن الرسالة مفادها تحسن الوضع الأمني والفني والتشغيلي في ليبيا مؤكدا أن المطار ومطار بنينا في ينغازي شهدا هبوط طائرتي الخطوط الجوية التونسية وهو ما يعطي مؤشرا على التحسن المستمر في أوضاع ليبيا.

وأضاف الطبيب إن الخطوط الجوية التونسية طالبت بأن تكون هناك رحلة يومية مجدولة إلى مطار معيتيقة و3 رحلات أسبوعية إلى مطار بنينا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية